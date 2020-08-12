Авиалесоохрана вызывает искусственные осадки для тушения пожаров в двух регионах Сибири

ТАСС, 12 августа. Федеральная Авиалесоохрана начала вызывать искусственные дожди в Красноярском крае и Иркутской области, где площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться из-за аномальной жары. Об этом сообщает в среду пресс-служба Авиалесоохраны.

В пятницу, 7 августа, площадь пожаров в лесах Красноярского края составляла 383 га, к утру 12 августа она достигла 4 460 га. В Иркутской области за аналогичный период площадь лесных пожаров увеличилась с 298 га до 2 313 га. Неблагоприятной пожарной обстановке способствует аномальная жара, которая держится в регионах Сибирского федерального округа уже третью неделю.

"В Красноярском крае и Иркутской области федеральная Авиалесоохрана проводит работы по искусственному вызыванию осадков", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 12 августа в районах Красноярского края сохраняется температура до плюс 31 градуса, в части районов прогнозируют пожароопасность максимального пятого класса. В Иркутской области 12 августа местами прогнозируется высокая (четвертого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность.

Искусственный дождь вызывают с помощью специальных пиропатронов с йодистым серебром, распыление которого в облачные системы запускает процесс формирования дождей и ливней. Их запускают с самолета-зондировщика Ан-26 "Циклон" с заряженной пиропатронами веерной установки на борту. Патроны отстреливаются поверх облаков через каждые 5 км полета, после чего в течение 40 минут выпадает дождь.

Ранее в период с 20 июля по 5 августа летно-производственная служба Авиалесоохраны вызывала искусственные дожди в Якутии, где площадь природных пожаров составляет более 250 тыс. га. Работы проводили над пожарами площадью более 65 тыс. га, над 60% этой площади прошли ливни.

Лесные пожары в Сибири

Общая площадь лесных пожаров в Сибири на 00:00 мск 12 августа составила 8 947 га, увеличившись за сутки почти в полтора раза. Больше всего она увеличилась в Красноярском крае и Иркутской области, сообщала в среду пресс-служба Авиалесоохраны.

В Томской области, где в двух северных районах действует режим ЧС, площадь, пройденная огнем, увеличилась с 1 717 до 2 174 га. Площадь лесных пожаров в Омской области, где в двух районах действует режим ЧС, увеличилась с 986 га до 1 574 га. В Кежемском районе на востоке Красноярского края в среду также ввели режим ЧС в лесах из-за пожаров.

По данным региональных правительств, в Красноярском крае в тушении лесных пожаров задействованы 721 человек и 60 единиц техники, в Иркутской области накануне пожары тушили 171 парашютист-десантник, 98 специалистов лесной охраны, 128 мобилизованных граждан с помощью 84 единиц наземной техники.

В новость были внесены изменения (13:28 мск) — добавлены данные по количеству задействованных сил.