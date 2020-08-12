В Кузбассе детского тренера осудили на пять лет за попытку продажи 1 кг наркотиков

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Кемерова признал виновным и приговорил к пяти годам колонии строгого режима детского тренера по акробатике за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Как установил суд, мужчина купил в интернете за криптовалюту 1 кг синтетического вещества "соль" с целью последующего сбыта, но был задержан сотрудниками УФСБ по Кемеровской области при получении наркотиков, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ по Кузбассу.

"УФСБ России по Кемеровской области пресечена преступная деятельность 30-летнего жителя города Кемерово, работающего тренером по акробатике в одном из образовательных учреждений областного центра. Мужчина решил заняться незаконным сбытом наркотических средств с целью дополнительного заработка. В интернете он нашел продавца, осуществляющего поставку наркотиков на территорию города Кемерово и оформил заказ на приобретение наркотического средства синтетического происхождения ("соль") общей массой 1 кг, что является особо крупным размером. Мужчина оплатил заказ биткойнами в эквиваленте 95 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Тайник, где был оставлен наркотик, обнаружили сотрудники УФСБ. Они подменили наркотик на муляж и задержали мужчину при получении товара. Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону, свою вину в совершении данного преступления он полностью признал.

"Кировский районный суд города Кемерово признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - отмечает пресс-служба.