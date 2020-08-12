В Томской области ввели режим ЧС в из-за роста площади лесных пожаров

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением обстановки с лесными пожарами, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации региона.

За минувшие пять дней в регионе площадь лесных пожаров выросла в четыре раза - до 2,1 тыс. га. "В связи с ухудшением лесопожарной обстановки <…> ввести на территории Томской области с 12 августа 2020 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера для органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Томской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в распоряжении.

К утру минувшей пятницы площадь лесных пожаров в регионе составляла 473 га, три из семи очагов возгорания произошли из-за сухих гроз в удаленных труднодоступных лесных массивах, где может работать только авиация. Причина возникновения большинства лесных пожаров в области - погодные условия: с начала августа наблюдался дефицит осадков, среднесуточная температура воздуха поднялась до отметки плюс 30 градусов и выше. В Александровском и Каргасокском районе на севере региона в ночь на пятницу был введен режим ЧС, в эти районы был направлен федеральный резерв сил "Авиалесоохраны". Власти области ввели особый противопожарный режим.

По данным "Авиалесоохраны", за пять дней - к утру 12 августа - в Томской области площадь лесных пожаров выросла до 2,1 тыс. га (за сутки - на 457 га), зафиксировано 11 природных очагов возгорания. В целом в Сибири за сутки площадь пожаров выросла почти в полтора раза - с 6 298 га до 8 947 га. Больше всего она увеличилась в Красноярском крае (с 2 527 га до 4 460 га) и Иркутской области (с 1 067 га до 2 313 га). Томская область замыкает тройку лидеров данного антирейтинга в СФО.