Томская область с 2021 года первой в РФ начнет испытания грузовых беспилотников

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Особый правовой режим, упрощающий использование авиационных беспилотников, будет введен в Томской области в 2021 году для тестирования грузовых дронов. Если трехлетний эксперимент окажется успешным, то правовую основу масштабируют на всю страну, сообщили в среду журналистам в пресс-службе областной администрации со ссылкой на вице-губернатора Андрея Антонова.

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание в регионе опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов. Наибольший уровень заинтересованности сервисами "Тайги" оказался у нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание людей, несанкционированно находящихся в охраняемых зонах.

"С 2021 года в Томской области будет действовать экспериментальный правовой режим, позволяющий протестировать доставку грузов массой до 500 килограммов беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, правительство РФ выбрало Томскую область как первый в России регион, <…> будет тестироваться применение грузовых беспилотников", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на вице-губернатора пресс-служба пояснила, что экспериментальный правой режим снимает ряд законодательных ограничений на использование летательных беспилотников. Такой режим будет действовать в Томской области на срок до трех лет и позволит создать правовую основу для грузоперевозок дронами. В случае успешного прохождения эксперимента правовая основа будет масштабирована на всю страну.

"Мы планируем перевозить два типа грузов: социальные, например, медикаменты, и промышленные - для нужд предприятий нефтегазовой и других отраслей. Конкретные маршруты и перечни грузов мы определим при разработке дорожной карты. Но уже сейчас понятно, что речь идет преимущественно об отдаленных территориях, где есть проблемы с транспортной доступностью", - цитирует пресс-служба Антонова.