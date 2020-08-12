В Омске проверяют три предприятия после выбросов в начале августа

Масштабное загрязнение атмосферы Омска произошло в ночь с 5 на 6 августа. Тогда после массовых жалоб жителей города на неприятный химический запах были проведены замеры, которые в трех из пяти округов города показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. В ночь на 12 августа в пяти точках Советского округа Омска, где расположен северо-западный промышленный узел, включающий, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия города, было зарегистрировано превышение нормы содержания сероводорода вплоть до 8 ПДК.

ОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Прокуратура Омской области и Росприроднадзор проводят внеплановые проверки на Омском нефтеперерабатывающем заводе, заводе "Омский каучук" и в компании "Омскводоканал". Проверки организованы после выявления в августе в атмосфере большей части Омска повышенного содержания сероводорода, сообщается в среду на сайте прокуратуры.

"С учетом сложившихся в указанном периоде погодно-метеорологических условий, направления ветра, источники выбросов загрязняющих веществ, предположительно, могут находиться в зоне деятельности ряда промышленных предприятий города. В связи с этим прокуратурой совместно с Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора организованы внеплановые проверки в отношении АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" и АО "Омский каучук". <…> Кроме того, аналогичная проверка проводится управлением Росприроднадзора в отношении АО "Омскводоканал", - говорится в сообщении.

ТАСС запросил комментарий Омского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит компании "Газпром нефть").

В ГК "Титан", которой принадлежит завод "Омский каучук", в ответ на запрос ТАСС сообщили, что на предприятии действительно имеются источники выбросов сероводорода, но содержание этого вещества в выбросах крайне незначительно. "По расчетам, отраженным в томе ПДВ (предельно допустимых выбросов, нормативы выбросов, утверждаемые Росприроднадзором - прим. ТАСС) такой объем сероводорода полностью рассеивается в границах санитарно-защитной зоны, а это значит, что сероводород, образующийся на источниках завода "Омский каучук", не может накрыть город", - подчеркнули в пресс-службе. Представитель группы компаний отметил, что у предприятия есть собственная аккредитованная санитарно-промышленная лаборатория, которая ведет мониторинг состояния атмосферного воздуха. "Анализ проб, отобранных на заводе после появления жалоб на сероводород, не выявили превышения нормативов", - сказал собеседник агентства.

В "Омскводоканале" (входит в ГК "Росводоканал") агентству подтвердили факт проведения проверки, но отметили, что она была начата еще в июле. 29 июля замеры возле объектов компании показали превышение ПДК сероводорода в 14,8 раз.

О выбросах в атмосферу

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента России Владимира Путина, снизить выбросы на 22,5%.