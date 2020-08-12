Вузы Томска начнут учебный год в традиционном формате, но с ограничениями

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Все шесть университетов Томска начнут учебный год в традиционном очном формате. Однако из-за пандемии коронавируса 1 сентября на учебу выйдут только первокурсники, учащиеся других курсов должны приступить к обучению офлайн в течение месяца, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в среду.

Прошлый учебный год из-за пандемии коронавируса университеты Томска заканчивали в дистанционном формате. По рекомендации Минобрнауки на дистанционный формат они перешли с 16 марта. Одиннадцатого августа Томский госуниверситет объявил студентам о начале нового учебного года в дистанционной форме - лекции должны были проходить в режиме онлайн в сентябре и октябре.

"Все университеты Томска начнут учебный год в очном формате. <…> Чтобы минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции, для студентов образовательный процесс начнется поэтапно. С 1 сентября к занятиям в очном режиме приступят все первокурсники, в течение месяца к ним должны присоединиться и остальные курсы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение принял Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций, куда входят все шесть вузов города. К началу следующей недели вузы должны составить график возвращения на очную форму обучения. "К 17 августа в каждом университете будет разработан график заездов в общежития. Тех, кто должен пройти карантин, разместят в подготовленных обсерваторах. Образовательный процесс для них будет организован в дистанционном режиме", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Томского консорциума Виктора Демина.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 31 августа, но в июле их начали частично снимать. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, а с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны. Также 1 сентября состоятся торжественные линейки в школах региона. По последним данным регионального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 4 792 человек, 3 363 человек выздоровели, 48 пациентов умерли.

Томск носит статус студенческой столицы Сибири - каждый восьмой житель города является студентом. В городе находятся Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.