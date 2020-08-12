В регионах Сибири за время пандемии умерли более 1 тыс. человек с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в регионах Сибирского федерального округа (СФО) с начала пандемии. Об этом в среду сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло со ссылкой на территориальные подразделения Роспотребнадзора.

"За весь период эпидемии в регионах округа скончались 1 132 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Как уточняется, за все время пандемии в округе выявлено 79 164 случая коронавируса. На стационарном лечении находятся 7 666 человек, под медицинским наблюдением - около 23,8 тыс. человек, сняты с медицинского наблюдения более 330 тыс. человек, выздоровели более 62 тыс. пациентов.

Темпы и прогноз распространения коронавирусной инфекции Сергей Меняйло обсудил на заседании профильной рабочей группы Госсовета Российской Федерации. Отдельное внимание полпред уделил возвращению больничных коек, ранее перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, к обычному режиму работы, а также повышению качества диагностики различных видов внебольничной пневмонии для распределения потоков пациентов.

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 10 398 человек, выздоровели 8 770 человек, умерли 297 пациентов. Режим ограничений, связанный с пандемией, был введен в области 31 марта и частично действует до сих пор.