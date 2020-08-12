На Алтае выберут лучшего веб-разработчика среди создателей сайтов для туристов

БАРНАУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Участники регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии" в Алтайском крае в номинации "Лучший разработчик веб- и мультимедийных приложений" создадут сайты, с помощью которых туристы смогут рассчитать скидку за тур. Об этом сообщил в среду журналистам министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов.

"Они должны разработать веб-сайт, посвященный туристической привлекательности Алтайского края. В том числе, разработать калькулятор туриста, который посещает места на территории нашего региона - это внутренний туризм. Этот калькулятор будет рассчитывать скидку по карте "Мир" - только по ним компенсируется часть средств, потраченных на внутренние турпоездки", - пояснил Зрюмов.

Созданные сайты, по словам Зрюмова, в результате планируется предложить на рассмотрение регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, чтобы впоследствии использовать для реальной помощи туристам. Кроме того, предполагается, что участники конкурса адаптируют свои сайты и под мобильные приложения.

Цель конкурса - показать престижность и широту профессии. Планируется, что он будет проходить и в следующие годы. Всего в конкурсе участвовали 35 человек, но до финального этапа дошли лишь пять их них. Финалист будет рекомендован для участия во всероссийском профильном конкурсе.

Базовой площадкой для конкурса стал Алтайский филиал РАНХиГС, где, по словам директора учреждения Игоря Панарина, создана одна из наиболее развитых цифровых учебных баз. По словам начальника управления по труду и занятости населения края Надежды Капура, ИТ-профессии активно входят в жизнь, большую роль в их развитии сыграл проект "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика" - в рамках этих направлений и было принято решение провести в крае в этом году конкурс среди ИТ-специалистов.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, возврат составит от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура. Программа заработает в курортных регионах с 1 октября.