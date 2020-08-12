В Туве планируют привить от чумы жителей двух граничащих с Монголией районов

Во вторник региональное управление Роспотребнадзора сообщило , что выявлено широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов. Эти районы граничат с Монголией, где, по информации Кара-оола, на территории пяти аймаков (провинций) и в Улан-Баторе зафиксировано уже 10 случаев заболевания людей чумой, два человека умерли.

ТАСС, 12 августа. Власти Тувы поставили задачу охватить вакцинацией от чумы жителей Овюрского и Монгун-Тайгинского районов, где выявлено распространение возбудителя бубонной чумы. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" в среду написал глава республики Шолбан Кара-оол.

"Болезнь опасная и протекает тяжело. Перед нами стоит задача охватить вакцинацией жителей Овюра и Монгун-Тайги старше двух лет. Властям на местах следует отнестись к эпидобстановке со всей ответственностью. Это разъяснительная работа об опасности употребления мяса сурков, и понимание необходимости своевременной вакцинации", - написал Кара-оол.

По его словам, самое главное - обновить списки чабанов, занятых отгонным животноводством, уточнить схемы расположения чабанских стоянок, чтобы всем поставить прививки. Кара-оо отметил, что должен быть неснижаемый запас вакцины, а районные администрации обязаны своевременно вывозить мусор, бороться с грызунами, ограничить передвижения туристов.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Овюрском районе на 11 августа от чумы уже привиты 623 ребенка и почти 2,5 тыс. взрослых. В вакцинации задействованы 12 медиков, также населению раздаются листовки. Вокруг поселка Хандагайты с населением более 3 тыс. человек в срочном порядке сотрудники эпидотряда провели барьерную дезинсекцию, обработав от переносчиков чумы 4 тыс. га вокруг поселка.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Опасно для человека и мясо сурков, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Чума также передается от инфицированного человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.