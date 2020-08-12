Суд признал экс-главу томского ГУ МЧС виновным в превышении полномочий

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Томска в среду признал экс-главу томского ГУ МЧС Михаила Бегуна, ранее осужденного за получение взятки, виновным в превышении должностных полномочий и увеличил ему срок в колонии строгого режима до 7 лет и 1 месяца. Как установлено на судебном заседании, Бегун незаконно поручил выдать лицензию на обеспечение пожарной безопасности компании, не имеющей средств пожаротушения, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее СК на основании материалов регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении Бегуна, который был задержан в июле 2018 года в момент получения взятки в 300 тыс. рублей. Ему было предъявлено обвинение во взятке (ст. 290 УК РФ). В июле Ленинский районный суд Томска признал виновным в получении взятки в 300 тыс. рублей и приговорил к 7 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 0,9 млн рублей и лишению звания генерал-майора внутренней службы, приговор вступил в силу осенью 2019 года. Позже в отношении Бегуна сотрудники управления ФСБ также возбудили дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

"Как установлено в судебном заседании, в 2017 году подсудимый дал подчиненным незаконные указания о выдаче двум частным охранным организациям, руководителем которых являлся его знакомый, лицензий на осуществление деятельности по тушению пожаров <...> При этом данные организации не соответствовали лицензионным требованиям, так как не имели ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни достаточного количества обученных пожарных", - говорится в сообщении. Также Бегун распорядился передать компании в аренду помещение и несколько старых автоцистерн, принадлежащих управлению, чтобы выдать ей лицензию. Получив разрешение на работу, не имея при этом нужного оборудования, компания заключила договоры на пожарную охрану с несколькими торговыми центрами и университетскими летними лагерями.

"Ленинским районным судом г. Томска вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику регионального управления МЧС по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Суд назначил ему наказание по совокупности с предыдущим приговором в виде 7 лет одного месяца лишения свободы со штрафом в 795 тыс. рублей, лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 3 года и лишением специального звания", - отмечается в сообщении.

Летом 2019 года на суде было установлено, что Бегун дал указание подчиненному незаконно изыскать деньги у подконтрольных томскому ГУ МЧС коммерческих организаций, чтобы помочь оплатить услуги адвокатов для кузбасских сотрудников МЧС, проходящих обвиняемыми по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Впоследствии за взятку в 300 тыс. рублей он распорядился незаконно выдать предпринимателю лицензию на осуществление деятельности, несмотря на отсутствие необходимого для работы оборудования.