"Красавиа" оштрафовали за перепродажу билетов в отдаленное эвенкийское село

ТАСС, 13 августа. Суд в Красноярском крае оштрафовал находящуюся в собственности правительства региона авиакомпанию "Красавиа" и ее генерального директора за перепродажу авиабилетов в отдаленное эвенкийское село Ванавара на севере края, куда можно добраться в основном с помощью авиации. Пассажиры, чьи билеты были перепроданы, не смогли вылететь, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Между АО "Красавиа" и пятью пассажирами заключены договоры воздушной перевозки на рейс 04.05.2020 по маршруту Черемшанка - Ванавара и оформлены электронные билеты на каждого пассажира. Билеты пассажиров были перепроданы, в результате чего они не смогли вылететь в аэропорт назначения. Авиакомпания и ее генеральный директор по инициативе прокуратуры привлечены к административной ответственности в виде штрафа", - говорится в сообщении.

Решение вынесено на основании ст. 14.4 КоАП РФ ("Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества"). Сумма штрафа составила максимально возможную по этой статье - 30 тыс. рублей. Также генеральному директору авиакомпании внесено представление.

Авиакомпания "Красавиа" занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками в Красноярском крае, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа и на Крайний Север. Владелец 100% акций АО "Красавиа" - Красноярский край.

Село Ванавара расположено на реке Подкаменной Тунгуске, притоке Енисея, в 685 км к северу от Красноярска. В нем проживает около 3 тыс. человек.