Суды в регионах Сибири эвакуировали из-за сообщений о минировании

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. В судах в Новосибирской области и Красноярском крае в четверг прошла эвакуация из-за сообщений о минировании. В судах Новосибирской области взрывных устройств обнаружено не было, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что новосибирские Центральный, Железнодорожный и Ленинский районные суды эвакуированы в связи со звонками о минировании. Очевидцы сообщили, что персонал и посетителей судов вывели на улицу. Также сообщается об эвакуации больницы РЖД и областного суда.

Как добавили в пресс-службе областного правительства, по сведениям аппарата антитеррористической комиссии Новосибирской области, в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении сообщений о минировании проводится эвакуация людей из зданий. При этом в данном случае спецслужбы обследовали здания судов, но взрывные устройства так и не обнаружили.

По данным очевидцев, также сообщения о минировании поступили в Красноярский краевой суд и Октябрьский суд Красноярска. Там также эвакуированы люди, идет осмотр помещений.