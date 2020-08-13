Дороги в отдаленных районах Приангарья восстановили после наводнения 2019 года

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Дороги в пяти населенных пунктах Иркутской области восстановили после паводка, который летом прошлого года прошел в регионе, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину.

"В пяти населенных пунктах Иркутской области восстановлены дороги, размытые во время наводнения. Средства на проведение работ на дорогах местного значения были выделены из федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

Участки дороги длиной 10 км восстановили в труднодоступном горном селе Алыгджер Нижнеудинского района. На проведение работ выделили субсидию из областного бюджета в размере 4,6 млн рублей. Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект строительства защитной дамбы в этом селе, куда добраться можно только вертолетом.

Также работы по восстановлению провели в поселке Костино Нижнеудинского района, где за 1,7 млн рублей отремонтировали дороги на шести улицах, общая протяженность участков составила 5,8 км. Завершили работы в микрорайонах города Байкальска, протяженность отрезков - 2,9 км, на восстановление выделили 21,6 млн рублей.

Отремонтированы 3,5 км дорог в Шиткинском муниципальном образовании Тайшетского района, на работы выделили 1,2 млн рублей. Введено в эксплуатацию 7,7 км дорог в Октябрьском муниципальном образовании Чунского района, субсидия из областного бюджета составила 2,9 млн рублей.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.