В аэропорту Красноярска эвакуировали пассажирский терминал после сообщения о минировании

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Пассажирский терминал в аэропорту Красноярска эвакуирован из-за сообщения анонима якобы о минировании. Об этом в четверг ТАСС сообщили в аэропорту.

"Пришла информация о заминировании терминала №1 нашего аэропорта. Сейчас эвакуировали пассажиров из здания терминала, ожидаем силовые структуры для проведения обследования с участием кинологов", - сказали в аэропорту.

Собеседник агентства добавил, что пока задержек рейсов на вылет нет. Пассажиры трех прибывших рейсов пока ожидают в самолетах.

Ранее поступили сообщения о минировании зданий нескольких судов в Красноярске.