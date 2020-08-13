Сообщение о минировании аэропорта Красноярска оказалось ложным

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов обследовали здание пассажирского терминала в аэропорту Красноярск после сообщения о заложенном взрывном устройстве, угроз не обнаружено. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аэропорта.

Утром в четверг поступило сообщение о минировании терминала, после чего все пассажиры были эвакуированы, на место вызваны спецслужбы с кинологами.

"В 12:15 (08:15 мск) обследование терминала завершено, угроз не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что выставлены дополнительные группы досмотра для оперативного прохождения контроля пассажиров на входе в Терминал 1.

В данный момент ожидается задержка вылета пяти рейсов: в Новосибирск, Мирный, Москву и Норильск. Пассажиры четырех прибывших рейсов ожидали завершения обследования на перроне.