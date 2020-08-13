Специалисты РЭБ на учениях в Сибири защитили технику от удара радиоуправляемыми снарядами

ТАСС, 13 августа. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сибири защитили колонну военной техники от артиллерийского удара радиоуправляемыми фугасными снарядами условного противника на учениях 41-й и 2-й общевойсковых армий Центрального военного округа. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ЦВО.

"Специалисты РЭБ обеспечили защиту огневых позиций расчетов артиллерии, мест размещения военнослужащих и стоянок военной техники от применения противником артиллерийских боеприпасов с радиовзрывателями при помощи станций помех "Ртуть-БМ". В практических действиях задействованы расчеты автоматизированных станций постановки помех Р-378 БМВ для дезорганизации системы управления противника", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что всего в проводимых учениях в Сибири задействовано более 20 различных комплексов РЭБ.

Крупнейшие в этом году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходят с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья. Маневрами руководит командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.