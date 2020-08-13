Власти Хакасии разрешили работу кафе в помещениях с 14 августа

ТАСС, 13 августа. Правительство Хакасии разрешило с 14 августа возобновить работу кафе и ресторанам, находящимся в помещениях. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства республики.

"По итогам совещания оперативного штаба республики по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение об открытии предприятий общественного питания в полноценном режиме, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Также принято решение разрешить работу аттракционов, кроме тех, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Режим всеобщей самоизоляции, действовавший в Хакасии с 1 апреля, власти сняли 15 июня. Во время действия режима была приостановлена работа заведений общепита. После снятия режима всеобщей самоизоляции в регионе поэтапно была возобновлена работа летних кафе и веранд, туристических баз, кинотеатров. С 3 августа республика приступила ко второму этапу снятия ограничений.

За время пандемии, по данным оперативного штаба республики, было зафиксировано более 3 тысяч заражения коронавирусом, 2,7 тыс. человек выздоровели, 34 пациента умерли.