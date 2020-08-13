НОЦ "Газпромнефти" начнет работу в Новосибирском госуниверситете с 1 сентября

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) "Газпромнефть-НГУ", созданный для подготовки специалистов в нефтегазовой отрасли, начнет работу с 1 сентября. Завершен ремонт помещений под НОЦ и все готово к началу учебного года, сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на ректора Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаила Федорука.

"На сегодня завершен ремонт помещений под НОЦ, все готово к сдаче объекта и началу его полноценной работы в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

В рамках проекта НОЦ в НГУ запущено три магистерские программы "IT-геофизика", "Моделирование нефтегазовых систем", "Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование". Поступившие на эти направления студенты смогут пройти стажировку в двух крупнейших институтах Академгородка, таких как Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН и Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева.

В 2018 году в ходе Петербургского международного экономического форума руководство университета подписало соглашение о стратегическом партнерстве с научно-техническим центром "Газпромнефти". В рамках соглашения началась реализация проекта НОЦ на территории НГУ, который позволит развивать технологии разведки и добычи углеводородов.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся более 8 тыс. студентов.