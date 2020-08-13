Минэнерго РФ отмечает тренд на восстановление потребления электроэнергии в СФО

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минэнерго России фиксирует тренд на восстановление потребления электроэнергии в Сибирском федеральном округе (СФО) после спада на 3,3% во втором квартале 2020 года во время пандемии. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ СФО к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов.

"В целом потребление электроэнергии в Сибирском федеральном округе снизилось только во втором квартале 2020 года, на 3,3% относительно аналогичного периода 2019 года. В настоящий момент можно сказать, что пик падения пройден и фиксируется тренд на восстановление", - сказал замминистра, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

По словам Грабчака, на территории округа реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. "Чтобы обеспечить их электроснабжение, с начала года введены значительные объемы электросетевых мощностей для обеспечения технологического присоединения объектов РЖД, нефтяной и металлургической промышленности. До конца года планируется ввод около 500 км высоковольтных линий электропередачи и 240 МВА трансформаторных мощностей для присоединения крупных промышленных потребителей в Иркутской области и Красноярском крае", - отметил он.

В Иркутской области прогнозируется рост потребления электрической энергии из-за начала работы новых предприятий, увеличения нагрузки существующих компаний ("Русал Братск", Ангарская нефтехимическая компания, Коршуновский ГОК) и железнодорожного транспорта.

Грабчак уточнил, что у энергосистемы региона достаточный запас прочности для покрытия этих нагрузок. Зонами особого внимания в СФО являются Бодайбинский и Мамско-Чуйский энергорайоны, для повышения надежности их энергоснабжения запланировано несколько мероприятий.