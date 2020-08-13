Завод "Омскшина" в качестве компенсации вреда выпустил в Иртыш 91 тыс. мальков муксуна

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Омский суд обязал компанию "Омскшина" (входит в шинный холдинг "Кордиант") компенсировать негативное воздействие на биоресурсы реки Иртыш, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России. По решению суда компания выпустила в реку 91 тыс. мальков муксуна, который ранее было широко распространен в Обь-Иртышском бассейне, но теперь фактически не встречается на территории области.

"Суд возложил на ПАО "Омскшина" обязанность по проведению необходимых компенсационных мероприятий соразмерно ущербу, причиненному водным биологическим ресурсам. ПАО "Омскшина" заключило договор со специализированной организацией, осуществившей выпуск 91 тыс. особей молоди муксуна, что в конечном итоге позволило восстановить нарушенный природный баланс. Решение суда исполнено", - сообщила пресс-служба.

Приставы отметили, что иск в суд подала природоохранная прокуратура, которая в ходе проверки установила, что "Омскшина" на протяжении двух лет не проводила мероприятия по устранению последствий негативного воздействия на реку, из которой компания осуществляет забор воды для своей деятельности.

Муксун - ценная промысловая рыба из рода сигов семейства лососевых еще в XX века была широко распространена в Обь-Иртышском бассейне, однако уже к началу 90-х годов прошлого столетия из-за ухудшения экологии и браконьерства ее популяция значительно снизилась. В 2017 году вылов муксуна был запрещен во всем Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне. В настоящий момент в Омской области встречаются единичные экземпляры этой рыбы, которую омские ученые рекомендуют включить в региональную Красную книгу.