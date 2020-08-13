Суд оставил под арестом директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

ТАСС, 13 августа. Алтайский краевой суд оставил под арестом руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском крае, где из-за отравления окисью углерода от дизельных генераторов погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается на сайте суда.

"13 августа суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда, проверив представленные материалы и доводы, изложенные в апелляционных жалобах обвиняемого и его адвоката, оставил без изменения постановление судьи Алтайского районного суда Алтайского края от 3 августа об избрании Королеву В. С. меры пресечения в виде заключения под стражу, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет, прибыла из города Барнаула на турбазу "Глобус" 26 июля. Через несколько дней их тела были обнаружены в номере. По данным следствия, в ночь на 27 июля из-за отключения электричества владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы подключить насосную станцию и всю систему водоснабжения базы. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора установили, что из-за работы генератора окись углерода попала в номера на втором этаже корпуса. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти людей стало отравление окисью углерода.

Следствие предъявило владельцу базы обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ранее при обнаружении тел было возбуждено дело по статье "Убийство". Оба дела объединены в одно производство.