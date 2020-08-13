Потери от засухи 2020 года в Новосибирской области оценивают в 5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Экономические потери Новосибирской области от засухи в 2020 году могут превысить 5 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства сельского хозяйства региона со ссылкой на его главу Евгения Лещенко.

"Только прямой ущерб - понесенные хозяйствами региона затраты на семена, удобрения, проведение весеннего сева на пострадавших сельхозугодьях - оценивается в полмиллиарда рублей. В целом же, с учетом недобора урожая, экономические потери могут превысить 5 миллиардов рублей", - цитирует его пресс-служба.

Правительство РФ, чтобы компенсировать потери аграриям, планирует выделить дополнительные средства из Резервного фонда. Подать заявку на компенсацию можно спустя месяц после объявления режима ЧС. Однако на полное возмещение потерь смогут рассчитывать только те предприятия, кто застраховал посевы, в 2020 году под эту категорию попадают всего несколько сельхозпроизводителей.

Финансовую поддержку направят и на отрасль животноводства, субсидии выделят на обеспечение животных кормами и сохранение поголовья.

"В первую очередь, наши меры будут направлены на субсидирование затрат на доставку кормов. На особом контроле в регионе первоначально были 54 наиболее пострадавших сельхозпредприятия, а также девять муниципальных образований, где был отмечен недобор кормов для частного сектора. В настоящее время по частному сектору вопросы практически решены, а в списке сельхозпредприятий остается лишь 18 хозяйств", - отметил Лещенко.

На начало августа режим ЧС муниципального уровня из-за пересыхания почвы ввели в 17 из 30 районов области, большая часть из них расположена на юге и юго-западе региона. Сейчас на территории пострадавших районов проводится оценка ущерба. Предварительно он оценивается в полмиллиарда рублей. Площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи в Новосибирской области, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей.