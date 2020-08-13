Специалисты откачали 25% топливно-водяной смеси после утечки нефти в районе Норильска

"Для перекачки смонтировано 30,9 км трубопроводов, из них 13,9 км проложено ГК "Нефтетанк" и 17 км - ГПФ "Политехника". На сегодняшний день перекачено 6 066 м3 топливно-водяной смеси", - говорится в сообщении. Всего необходимо перекачать 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси.

ТАСС, 13 августа. Специалисты перекачали более 6 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, собранной в районе утечки дизельного топлива Норильской ТЭЦ-3. Всего предстоит перекачать 25 тысяч кубометров, говорится в сообщении компании "Норникель".

Перекачка производится во временный резервуарный парк в районе хвостохранилища "Лебяжье", где смонтировано около 30 резервуаров. Там же организован узел сепарации перекачиваемой смеси. Сепарировано около 2,5 тыс. кубометров смеси.

Высоконапорный трубопровод, прокладываемый на месте ликвидации последствий разлива, может использоваться для перекачки тяжелых фракций нефтепродуктов. Ежедневно специалисты проверяют целостность трубопровода.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, но подтвердил, что будет ликвидировать последствия аварии за свой счет.