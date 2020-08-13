Власти Кузбасса открыли границы региона для свободного выезда в соседние субъекты

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса отменили действующий с апреля запрет на выезд за пределы региона без уважительных причин, жители Кемеровской области теперь могут свободно пересекать границу субъекта. По возвращению из других регионов Сибири гражданам придется пройти обязательную 14-дневную изоляцию, сообщили ТАСС в четверг в региональном оперативном штабе.

В середине апреля по распоряжению губернатор Сергея Цивилева в связи с угрозой распространения коронавируса были запрещены выезды за пределы Кемеровской области, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, а также для оказания услуг по грузоперевозкам. 13 августа на сайте регионального правительства опубликовано новое распоряжение, которое вносит изменения в данный порядок.

"Изменения исключают пункт 2, который запрещал поездки за пределы Кузбасса без уважительных причин. При этом в Кузбассе продолжает действовать требование обязательной изоляции на 14 дней для всех граждан, прибывающих из-за пределов региона. Жители Кузбасса проходят двухнедельную изоляцию в домашних условиях. Изоляция людей, не проживающих в Кузбассе, осуществляется по месту прибытия (кроме гостиниц и общежитий) или в обсерваторе", - пояснили ТАСС в оперштабе.

Там также напомнили, что требование обязательной изоляции не действует для пассажиров авиарейсов, прибывающих в Кузбасс из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также из основных мест летнего отдыха - Анапы, Симферополя и Сочи. Двухнедельный карантин для прилетающих отменен с 5 июля.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе на сегодня зарегистрировано 4 830 случаев заражения коронавирусом, в том числе 94 за последние сутки; 35 зараженных умерли, 3 319 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.