Томский вуз получит более 30 млн рублей на фундаментальные исследования

ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Молодые ученые Томского политехнического университета (ТПУ) выиграли 29 грантов на сумму более 30 млн рублей от Российского фонда фундаментальных исследований на аспирантские работы. Среди проектов-победителей - создание новых способов обработки поверхностей алюминиевых микросистем с капельным охлаждением и методы планирования движения беспилотных автомобилей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе вуза.

"Объявлены итоги конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые аспирантами. В список победителей вошли 29 исследований аспирантов Томского политехнического университета", - говорится в сообщении.

Претендовать на грант в размере 1,2 млн рублей могли исследования по 16 научным направлениям, среди которых математика, физика и астрономия, химия и наука о материалах, биология, науки о Земле, экономика и многие другие. Томские политехники подали на конкурс более 40 заявок, поддержку получили 29 проектов.

В частности, исследование "Процессы смачивания и испарения капель жидкостей с полированных и обработанных лазерными импульсами поверхностей алюминиевого сплава". По итогам данной работы будут созданы рекомендации по использованию полировки и лазерного излучения для обработки поверхностей алюминиевых микросистем с капельным охлаждением, благодаря которым появится возможность уменьшить габариты энергетического оборудования и увеличить его производительность.

Кроме того, в числе проектов-победителей ТПУ исследования по разработке методов и технологий планирования движения беспилотных транспортных средств, синтезу кристаллических материалов на основе углерода, азота и молибдена для перспективных технологий водородной энергетики и другие.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям. Также в этот срок необходимо создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.