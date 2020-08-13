Школьники 1-4 классов в Республике Алтай будут бесплатно получать горячее питание

ТАСС, 13 августа. Горячее питание предоставят бесплатно в новом учебном году всем школьникам в Республике Алтай с 1 по 4 класс. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"Идет поэтапный переход на организацию бесплатного здорового горячего питания для учеников начальных классов с 1 сентября этого года. Минобрнауки региона обеспечивает условия организации горячего питания в школах - разработан перечень мероприятий, чтобы охватить 100% детей в 1-4 классах", - сообщает пресс-служба.

В 2020 году из бюджета региона на укрепление на капремонты пищеблоков, перепрофилирование имеющихся площадей под пищеблоки, покупку оборудования, мебели выделены дополнительно 19,98 млн рублей. Три из шести школ, где были лишь буфеты, оборудовали пищеблоками, еще в трех организовали подвоз пищи. Для подвоза горячего питания закуплены два автомобиля, которые будут возить еду в малокомплектные школы Шебалинского района.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России озвучил в январе в послании Федеральному собранию. В марте глава государства подписал закон, которые подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.