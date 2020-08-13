Представитель партии "Родина" снял свою кандидатуру с выборов губернатора Приангарья

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Член партии "Родина" Максим Евдокимов снял свою кандидатуру с выборов губернатора Иркутской области. Об этом он сообщил в четверг в видеообращении, размещенном в телеграм-канале "Около Байкала".

"Вчера после получения данных социологии, которые собирают мои соратники на территории Иркутской области, и обсуждения результатов этой социологии я принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Иркутской области", - сообщил Евдокимов.

Он отметил, что, несмотря на локальные успехи, ему не удалось наладить работу, которая привела бы к победе. Это стало одной из причин принятия решения. Евдокимов подчеркнул, что дальнейшее участие в выборах приведет "к расколу тех здравых сил, которые поддерживают все те позитивные изменения, произошедшие и происходящие в Иркутской области".

Документы для регистрации в облизбирком, помимо Евдокимова, подавали: депутат Госдумы Михаил Щапов, Григорий Вакуленко от "Гражданской платформы", Геннадий Щадов от Коммунистической партии социальной справедливости, Лариса Егорова от "Справедливой России", Андрей Духоников от ЛДПР. Они представили листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав. Двое самовыдвиженцев - врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Бодайбо Евгений Юмашев - сдали в избирком для регистрации подписи избирателей, муниципальных депутатов и глав.

Всего в избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона подавали 17 человек. Позднее двое самовыдвиженцев отказались от участия в выборах, семеро претендентов не сдали документы для регистрации.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России. Выборы губернатора Иркутской области будут проходить в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. ЦИК России 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.