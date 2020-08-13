Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Красноярский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики (принадлежит АО "Сибирь Полиметаллы" - дочерней компании АО "Челябинский цинковый завод") в Алтайском крае. После реконструкции предприятие увеличит производство руды до 1,5 млн тонн в год, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

"Рассмотрена представленная повторно проектная документация и результаты инженерных изысканий на проведение работ по увеличению производительности предприятия до 1,5 млн тонн руды в год, выдано положительное заключение. В одобренной проектной документации - строительство новых зданий и сооружений, монтаж новых фундаментов и оборудования", - говорится в сообщении.

В документах также обозначено размещение главного корпуса, реагентного корпуса и приемного бункера, будут созданы открытый склад исходной руды, отдельностоящий сгуститель с укрытием и пульпонасосная станция. Планируется соорудить галереи подачи руды, станции очистки ливневых вод и хозбытовой канализации, подстанции, инженерные эстакады и другое. Прилегающая территория будет озеленена и освещена.

Рубцовская обогатительная фабрика ведет обогащение полиметаллических руд Корбалихинского месторождения для производства медных, свинцовых и цинковых концентратов. Объекты фабрики находятся на площадке Рубцовского рудника в Рубцовском районе Алтайского края. В настоящее время проводится реконструкция фабрики, направленная на увеличение ее производительности в 2,5 раза.

"Сибирь-Полиметаллы" планировали направить до 2050 года на развитие производства около 44 млрд рублей, более половины суммы инвестируют до 2024 года. На сегодня в крае разрабатывают в Рубцовском и Змеиногорском районах Зареченский, Корбалихинский, Степной рудники полиметаллических руд. Планируется начать освоение новых месторождений. Суммарные запасы месторождений - 40 млн тонн.