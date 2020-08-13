Омский суд разрешил компании взыскать ущерб с управляющего, растратившего 207 млн рублей

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Омский областной суд рассмотрел апелляции защиты, представителей пострадавшей стороны и прокуратуры по делу бывшего конкурсного управляющего ЗАО "Корпорация "Агро-Траст" Вячеслава Алексина, который за присвоение и растрату более 207,5 млн рублей был приговорен к 4,5 года колонии и штрафу. Как сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь суда Алена Учайкина, суд оставил в силе обвинительный приговор, но признал право за пострадавшим подать иск в суд о взыскании с осужденного нанесенного ущерба.

"Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Омский областной суд исключил из приговора указание на оставление без рассмотрения гражданских исков, за гражданскими истцами признано право на удовлетворение гражданских исков, которые переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В остальной части приговор оставлен без изменения", - сказала Учайкина.

Она отметила, что вынесенный Первомайским районным судом Омска приговор был обжалован и стороной защиты, и гражданским истцом, который лишился возможности взыскать с Алексина нанесенный ему ущерб, и прокуратурой.

Алексин в январе этого года был признан виновным в присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере, и незаконном образовании юридического лица. Суд установил, что бывший управляющий в 2014-2016 годах из конкурсной массы предприятия оплачивал фиктивные сделки, которые были заключены с подконтрольными ему лицами и компаниями. В результате им было присвоено более 207,5 млн рублей.