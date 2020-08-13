Суворовское училище в Иркутске построят на месте расформированного авиаучилища

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Суворовское училище, которое построят в Иркутске по поручению президента РФ, разместят на территории бывшего Иркутского военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Принято окончательное решение, что учебное заведение будет находиться на территории бывшего Иркутского военного авиационного инженерного училища. Специалисты военно-строительной компании осмотрели площадку и подготовили проект плана", - говорится в сообщении.

Проект строительства включает в себя учебные и жилые корпуса, плац, спортивный комплекс, бассейн длиной 25 метров. Также планируется создать парковую зону и аллею героев-летчиков. Общая площадь помещений составит около 65 тыс. кв. м, всей территории комплекса - около 10 га. В суворовском военном училище будут жить и учиться 560 детей.

"Это будет первое суворовское военное училище в Сибирском федеральном округе. Для его создания мы объединим усилия Министерства обороны Российской Федерации, правительства Иркутской области и администрации города Иркутска. Для нас четкий срок открытия учебного заведения - 1 сентября 2021 года", - цитирует пресс-служба врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

То, что в Иркутске появится суворовское училище, в среду подтвердил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил, что у Минобороны накопился большой опыт быстрого строительства объектов. В частности, на строительство суворовских училищ уходило от 4 до 9 месяцев. Он предложил врио губернатора, чтобы в Иркутске училище появилось примерно в такие же сроки.

ИВВАИУ было основано в 1931 году. Училище готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали, а курсантов отправили в Военный авиационный университет в Воронеже. Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.