Омские компании в 2021 году обучат бережливому производству в 2,6 раза больше сотрудников

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Не менее 260 сотрудников омских компаний пройдут в 2021 году обучение бережливому производству по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости", сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития Омской области. Это в 2,6 раза больше показателя 2020 года.

Омская область, которая входит в пятерку промышленных центров России, подключилась к реализации нацпроекта по повышению эффективности труда в 2020 году. Уже сейчас в нем принимают участие 9 предприятий, которые намерены увеличить производительность труда к 2024 году не менее чем на 28%. Нацпроект имеет большое значение для региона, где доля обрабатывающих производств в валовом региональном продукте составляет 36,4%.

"В 2021 году в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" планируется организация обучения не менее 260 работников предприятий. В текущем году обучение пройдут более 100 человек", - сказали в пресс-службе.

В Минтруде отметили, что компании сами оплачивают затраты на профессиональное обучение. Эти расходы по завершению образовательной программы будут компенсированы работодателям. Обучение проходит в ведущих образовательных учреждениях Омской области, к оценке образовательных программ и развития компетенций работников привлекаются специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.