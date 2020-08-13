На территории больницы в райцентре в Иркутской области загорелось здание

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Неэксплуатируемое строение загорелось на территории центральной районной больницы в поселке Мама Иркутской области. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, пострадавших и погибших нет, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"Мамско-Чуйский район, поселок Мама, в 18:34 (13:34 мск) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении на территории ЦРБ. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горело неэксплуатируемое строение на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В 19:13 (14:13 мск) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. На пожаре было несколько очагов возгорания. В 20:35 (15:35 мск) было ликвидировано открытое горение.

Поселок находится в северо-восточной части Иркутской области и является районным центром Мамско-Чуйского района.