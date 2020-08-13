Роскосмос задействовал спутники для мониторинга лесных пожаров в Томской области

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Роскосмос при помощи спутников дистанционного зондирования Земли следит за лесными пожарами в Томской области. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в четверг.

"Госкорпорация "Роскосмос" совместно с Оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации средствами орбитальной группировки", - говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, данные со спутников оперативно поступают в МЧС России. Оператор также тематически обрабатывает данные для создания аналитических информационных продуктов. Сейчас площадь покрытия территории Томской области космической съемкой с облачностью не более 20% составляет 83% от площади всей области.

Накануне губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением обстановки с лесными пожарами. До этого за пять дней в регионе площадь лесных пожаров выросла в четыре раза - до 2,1 тыс. га. Как пояснили журналистам в пресс-службе областной администрации, введение режима ЧС позволяет региональным властям привлекать к тушению силы и средства федеральных структур, таких как МЧС и Рослесхоз.