Около 400 человек эвакуировали из-за задымления в санатории на Алтае

ТАСС, 14 августа. Спасатели эвакуировали 392 человека из-за задымления в подвале одного из корпусов санатория "Россия" в курортном городе Белокуриха в Алтайском крае, пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

"Сегодня ночью... поступила информация о задымлении в подвальном помещении и эвакуационных мероприятиях в корпусе №2 санатория "Россия" <...> Эвакуировано 392 человека, в том числе 83 ребенка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причиной задымления стало короткое замыкание в подвале.

Белокуриха - единственный за Уралом город-курорт федерального значения на юге Алтайского края. Курорт появился в конце XIX века, известен радоновыми источниками, его санатории посещают ежегодно не менее 200 тыс. человек.