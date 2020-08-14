В районе Усть-Илимска ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов, попавших в Ангару

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Последствия разлива нефтепродуктов, которые попали в реку Ангару в четверг в районе города Усть-Илимска в Иркутской области, ликвидированы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного МЧС.

"Пожарными и спасателями МЧС России территория была обработана специальным сорбентом, после чего осуществлен сбор и вывоз загрязненного нефтепродуктами грунта. Угрозы водозаборам близлежащих районов нет", - сказано в сообщении.

Пятна от нефтепродуктов обнаружили в районе микрорайона Высотный. На место выехали представители прокуратуры, МЧС России, Роспотребнадзора и местной администрации. На берегу они зафиксировали следы от нефтепродуктов, а в воде - маслянистое пятно общей площадью около 30 кв. м.

Для установления вещества сотрудники отдела Росприроднадзора в городе Братске Иркутской области взяли пробы жидкости, ниже по течению Ангары были отобраны пробы воды. В настоящее время на месте находится оперативная группа для мониторинга обстановки. Всего в ликвидации последствий было задействовано 16 человек и пять единиц техники.