Бывший финдиректор Новосибирского НИИ туберкулеза получила условный срок за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего финансового директора Новосибирского НИИ туберкулеза Елену Гузиенко к трем годам лишения свободы условно за мошенничество, сообщили ТАСС в суде.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком три года", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Гузиенко обвинялась в мошенничестве по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, были выявлены махинации с арендой помещений для отделения платных услуг. Предполагаемый ущерб составил 5,1 млн рублей.

В мае сообщалось также о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора НИИ Владимира Краснова по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). По данным источника, дело возбуждено по факту хищения имущества НИИ на сумму около 1,6 млн рублей.

Новосибирский НИИ туберкулеза - единственный за Уралом федеральный центр борьбы с этим заболеванием, основанный в 1943 году. С 2010 года сотрудничает с ВОЗ в подготовке специалистов по борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. В клинике института проводятся диагностика и лечение легочных и внелегочных форм туберкулеза.