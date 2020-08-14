В Хакасии гражданина Узбекистана подозревают в пропаганде терроризма среди мигрантов

ТАСС, 14 августа. Уголовное дело за публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) возбужденно в отношении гражданина Узбекистана в Абакане в Хакасии. Он подозревается в пропаганде идей терроризма среди трудовых мигрантов города, говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

"Указанным лицом распространялись высказывания, направленные на публичное оправдание терроризма и пропаганду среди трудовых мигрантов деятельности лидеров "Исламского движения Узбекистана" (запрещено в России решением Верховного суда РФ в 2003 году) с целью создания ячейки терорганизации", - говорится в сообщении.

Подозреваемый уже дал признательные показания. У него изъяты материалы, пропагандирующие терроризм, и электронные средства связи.