В Омской области выявили три очага птичьего гриппа

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Очаги птичьего гриппа выявили в трех населенных пунктах Крутинского, Полтавского и Нижнеомского районов Омской области. В этих поселениях введут карантин, сообщил ТАСС в пятницу замначальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов.

"В трех населенных пунктах трех районов Омской области - это Крутинский, Полтавский и Нижнеомский районы - появился падеж домашней птицы. Ветеринарной службой отобраны пробы, по результатам лабораторных исследований и омской лаборатории, и Федерального центра охраны здоровья животных установлен диагноз - грипп птиц", - сказал Шустов.

Очаги выявлены в поселках Ситниково и Новгородцево (Нижнеомский и Крутинский районы) и деревне Новотимофеевка (Полтавский район). Шустов уточнил, что зараженных птиц уничтожат, собственники получат компенсации.

Высокопатогенный грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных (диких, но постоянно проживающих вблизи человека) и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.