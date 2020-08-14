В Кузбассе реализуют пилотный проект по снижению профессионального травматизма

КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Кемеровская область, где большая часть трудоспособного населения занята в промышленности и на опасных производствах, станет пилотной площадкой для внедрения новой системы управления профессиональными рисками в сфере охраны труда. Проект направлен на снижение производственного травматизма и будет реализован при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, сообщил ТАСС в пятницу министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

"Система управления профессиональными рисками в сфере охраны труда разрабатывается Минтрудом РФ и связана с планами по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и нормативно правовые акты в сфере охраны труда. Кузбасс выбран в качестве пилотной площадки, где будут апробированы новые методики и решения по повышению уровня охраны труда и максимальному снижению производственного травматизма", - сказал Гришин.

По данным Кемеровостата, сегодня во вредных условиях труда в Кузбассе работают более 200 тыс. человек, это один из самых высоких показателей среди субъектов РФ. В Кемеровской области работают крупные угольные, горнорудные, металлургические, химические и машиностроительные предприятия, которые относятся к опасным производствам.

"С 2010 года общая численность пострадавших на производстве в Кузбассе снизилась в 2,5 раза, уровень производственного травматизма снизился вдвое. Но используемых методов снижения травматизма недостаточно, необходимо искать новые, в том числе и через обновление механизмов стимулирования работодателей к реализации системы управления профессиональными рисками. Это можно будет сделать как раз с помощью реализации пилотного проекта", - добавил министр.

Экспериментально правовой режим для региона будет установлен, как только Минтруд РФ разработает и утвердит всю необходимую нормативно-правовую документацию. Региональные власти рассчитывают приступить к реализации мероприятий пилотного проекта уже в 2021 году и привлечь к нему крупные промышленные предприятия региона. Главные цели проекта - снижение тяжести и числа производственных травм и профессиональных заболеваний у работников.