Ущерб от незаконных вырубок в Приангарье в 2020 году превысил 1,3 млрд рублей

"Велась активная работа, направленная на восстановление лесов после проведенных рубок. По настоянию прокуроров принимаются меры по проведению лесовосстановления на площади свыше 734,9 тыс. га, в том числе в заказниках "Туколонь", "Лебединые озера" (Окунайский). За два года уже проведены мероприятия на территории 260 тыс. га. В связи с незаконным лесопользованием в судебном порядке с арендаторов взыскивается ущерб в размере более 1,3 млрд руб.", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Байкальская природоохранная прокуратура через суд взыскивает более 1,3 млрд рублей с арендаторов земельных участков в связи с незаконным лесопользованием в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам работы прокуратуры за первое полугодие 2020 года.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, речь идет о Братском районе, где под видом санитарных рубок арендаторы срубили здоровые деревья.

За первое полугодие 2020 года прокуратура выявила свыше 3 тыс. нарушений закона. Внесено 526 представлений, предъявлено 312 исков на сумму более 2,3 млрд рублей. Возбуждено десять уголовных дел, в суд передано резонансное уголовное дело в отношении экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.

В рамках нацпроекта "Экология" ведомство обязало возвести 15 очистных сооружений в границах Байкальской природной территории, реконструировать три аварийных объекта, разработать десять технических заданий на составление проекта строительства селезащитных сооружений в районе города Байкальска. После обращения прокуратуры Минприроды Республики Бурятия отозвало незаконные лицензии на добычу полезных ископаемых на территории Тункинского национального парка, в водоохранных зонах озера Байкал и реки Селенга, в центральной зоне Байкала.

Ранее Рослесхоз сообщал, что большая часть незаконных рубок приходится на Иркутскую область. В 2019 году в регионе было незаконно вырублено более 440 тыс. кубометров леса.

В сентябре 2019 года Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков предлагал ввести государственную экологическую экспертизу проектов лесопользования в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. По его мнению, эта мера даст более полную информацию об объеме леса и его фактическом состоянии.