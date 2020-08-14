Ущерб от незаконных вырубок в Приангарье в 2020 году превысил 1,3 млрд рублей

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Байкальская природоохранная прокуратура через суд взыскивает более 1,3 млрд рублей с арендаторов земельных участков в связи с незаконным лесопользованием в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам работы прокуратуры за первое полугодие 2020 года.
"Велась активная работа, направленная на восстановление лесов после проведенных рубок. По настоянию прокуроров принимаются меры по проведению лесовосстановления на площади свыше 734,9 тыс. га, в том числе в заказниках "Туколонь", "Лебединые озера" (Окунайский). За два года уже проведены мероприятия на территории 260 тыс. га. В связи с незаконным лесопользованием в судебном порядке с арендаторов взыскивается ущерб в размере более 1,3 млрд руб.", - говорится в сообщении.
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Как пояснили ТАСС в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, речь идет о Братском районе, где под видом санитарных рубок арендаторы срубили здоровые деревья.
За первое полугодие 2020 года прокуратура выявила свыше 3 тыс. нарушений закона. Внесено 526 представлений, предъявлено 312 исков на сумму более 2,3 млрд рублей. Возбуждено десять уголовных дел, в суд передано резонансное уголовное дело в отношении экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.
В рамках нацпроекта "Экология" ведомство обязало возвести 15 очистных сооружений в границах Байкальской природной территории, реконструировать три аварийных объекта, разработать десять технических заданий на составление проекта строительства селезащитных сооружений в районе города Байкальска. После обращения прокуратуры Минприроды Республики Бурятия отозвало незаконные лицензии на добычу полезных ископаемых на территории Тункинского национального парка, в водоохранных зонах озера Байкал и реки Селенга, в центральной зоне Байкала.
Ранее Рослесхоз сообщал, что большая часть незаконных рубок приходится на Иркутскую область. В 2019 году в регионе было незаконно вырублено более 440 тыс. кубометров леса.
В сентябре 2019 года Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков предлагал ввести государственную экологическую экспертизу проектов лесопользования в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. По его мнению, эта мера даст более полную информацию об объеме леса и его фактическом состоянии.