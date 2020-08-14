Мэр Новосибирска заявил, что перенос военного аэродрома зависит от федеральных властей

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Вопрос о переносе за черту города аэродрома "Гвардейский", находящегося в ведении Росгвардии РФ, вблизи которого с разрешения мэрии был построен жилой комплекс, будет решаться на федеральном уровне, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее интернет-издание "Центр деловой жизни" со ссылкой на обращение командира войсковой части в областную прокуратуру сообщало, что разрешение на строительство жилого комплекса "Аэропорт" выдано мэрией Новосибирска незаконно. По данным издания, многоэтажный дом вблизи аэродрома будет мешать безопасности полетов. Перенос аэродрома позволил бы решить эту проблему.

"Это не полномочия города Новосибирска. Государственная организация Национальная гвардия <…> подчиняется президенту. Земли эти федеральные, на которых расположен [аэродром]. Решение это, безусловно, на государственном, [федеральном] уровне должно приниматься", - сказал Локоть.

Он добавил, что с недавнего времени в переговоры с Росгвардией вступили региональные власти. Ранее Локоть сообщал, что мэрия рассчитывает на мирный итог обсуждения проблемного вопроса, а также считает выдачу разрешения правомерной. По его словам, муниципальные власти ответственно действуют как в отношении застройщика, так и в отношении дольщиков, которые вложились в строительство жилого комплекса, поскольку было бы безответственно множить проблемные объекты на территории Новосибирска.