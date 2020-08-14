В доме-памятнике в центре Томска откроют сибирский филиал Пушкинского музея искусств

ТОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Сибирский филиал государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина откроется в построенном в 1900 году Доме офицеров в центре Томска - такое решение приняли глава Томской области Сергей Жвачкин и директор музея Марина Лошак. Специально для культурного учреждения памятник архитектуры отреставрируют, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор Сергей Жвачкин и директор государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак договорились открыть сибирский филиал музея в здании Дома офицеров в центре Томска. Окончательное решение об этом глава региона и руководитель одного из самых посещаемых музеев мира приняли на онлайн-встрече", - говорится в сообщении.

Предложение разместить сибирский филиал музея в Доме офицеров внес томский губернатор, директор музея поддержала предложение. Концепция музея должна объединить как музейную коллекцию, так и современное молодежное искусство, крайне актуальное для Томска, который носит статус студенческой столицы Сибири и для всего макрорегиона.

"Эпидемия немножко затормозила нашу работу по созданию филиала, но мы ее наверстаем. Выбор сделан, мы приступаем к реставрации федерального памятника культуры, который располагается в самом начале Университетской мили Томска. Безусловно, для этого понадобятся значительные государственные и частные инвестиции, и привлечение этих средств - также большая часть нашей работы", - процитировали губернатора в пресс-службе.

Здание Дома офицеров, построенное в 1898-1900 годах архитектором Константином Лыгиным, является одним из символов Томска и носит статус памятника архитектуры федерального значения. В дореволюционное время здесь располагалось Общественное собрание с библиотекой и концертным залом. В 1931 году был открыт гарнизонный Дом Красной армии (с 1945 года Дом офицеров). В конце 1960 годов в здании прошел капремонт, в результате которого был утрачен уникальный интерьер зрительного зала.

Несколько последних лет здание находится в запустении и состоянии законсервированного ремонта. В ноябре 2011 года Минобороны РФ передало здание местным властям.