В Красноярском крае при ремонте мемориала разрушили плиты с именами погибших на войне

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Плиты с именами погибших солдат разрушили при ремонте мемориала Великой Отечественной войны в Назарово в Красноярском крае. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Установлено, что работы по благоустройству мемориального комплекса воинам-назаровцам, погибшим в Великой Отечественной войне, и прилегающей к нему территории проводит на основании муниципального контракта ООО "Транспортная строительная компания". В ходе выполнения указанных работ при демонтаже были разрушены плиты с именами погибших воинов-назаровцев", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, управление городским хозяйством Назарово заключило соглашение о ремонте мемориала без проведения конкурса. Также при проведении работ отсутствовали ограждения, не осуществлялись мероприятия по технике безопасности, на объекте не присутствовал представитель подрядчика, отвечающий за выполнение работ.

В адрес представителей администрации города, управления горхозяйства и руководства "Транспортной строительной компании" вынесены представления. В отношении руководителя управления городского хозяйства возбуждено административное производство.

Мемориальный стенд в Назарово был открыт 9 мая 1970 года. Он состоял из двух частей: мемориальной плиты с мемориальной доской и барельефом защитников Родины и символического факела. 9 мая 1995 года на этом же месте был открыт мемориал "Память", в центре которого стела, облицованная гранитными плитами. За ней расположены полукругом наклонные подиумы с именами погибших жителей города Назарово. Мемориал занимает площадь 413 кв. метров. В Великой Отечественной войне погибло более 5 тыс. жителей Назарово.