Число выданных ипотек в Новосибирской области в июле выросло в 1,6 раза

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Число ипотечных сделок в Новосибирской области в июле выросло на 63% благодаря программам поддержки отрасли. Такие высокие показатели в регионе последний раз фиксировали в декабре 2018 года, сообщила пресс-служба регионального управления Росреестра.

"В сравнении с июлем 2019 года рост ипотек за прошедший месяц 2020 года составил 39%: 6061 ипотека была зарегистрирована в июле 2019 года и 8447 ипотек - в июле 2020 года. Если сравнивать с показателями июня 2020 года (5191), то рост ипотечных сделок составляет уже 63%", - говорится в сообщении.

Всего в июле областное управление Росреестра зарегистрировало почти 8,5 тыс. ипотек. С начала года ведомство зарегистрировало 40,2 тыс. ипотек, что на 1% больше, чем за семь месяцев 2019 года.

Рост ипотечных сделок в текущем году в Росреестре объясняют новой госпрограммой по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую предложил ввести президент Владимир Путин для поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавируса. За три месяца действия программы в Новосибирской области зарегистрировано 750 договоров льготного ипотечного кредитования, что составляет 4% от общего количества всех зарегистрированных ипотек за этот период.

Выдача ипотеки по льготной ставке планируется до 1 ноября 2020 года. Новосибирцы могут воспользоваться данной программой при приобретении жилья на первичном рынке недвижимости.

Как ранее заявляли эксперты ТАСС, новая программа льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых простимулировала спрос на жилье в кризисное для отрасли время и помогла улучшить жилищные условия тем, кто давно думал о покупке новой квартиры, но не мог позволить себе ипотеку под более высокий процент.