В Новосибирске для разгрузки мусорного полигона запустят новую сортировочную линию

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирска намерены запустить новую сортировочную линию для более глубокой переработки мусора вблизи полигона "Левобережный", где в начале августа на протяжении недели продолжалось тушение пожара с глубинным тлением. Запуск новой линии позволит разгрузить полигон и предотвратить новые возгорания, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Речь идет о Хилокском рынке [который находится вблизи полигона]. У нас есть возможности для того, чтобы реанимировать на имеющемся рядом земельном участке не введенную в свое время линию. Я дал поручение проработать варианты использования этой линии в интересах работы нашего полигона. Чем глубже будет переработка, тем более высоким будет уровень утилизации ТКО", - сказал Локоть, не уточнив сроков создания линии.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил выделить дополнительный участок земли для организации оградительного периметра вокруг мусорного полигона "Левобережный".

Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный", ранее неоднократно горевший, загорелся в Кировском районе Новосибирска в ночь на 5 августа. Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако продолжилось глубинное тление, из-за чего окрестности свалки окутал дым. Впоследствии возгорание вновь возобновилось. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура вместе со специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" организовали проверку по факту возгорания. По данным муниципалитета на 13 августа, сейчас очага открытого горения на полигоне нет, площадь глубинного тления составляет 200 кв. метров.