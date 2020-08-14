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Пандемия COVID-19

Муниципальные санатории Новосибирска больше не будут использовать как обсерваторы

Мэр Анатолий Локоть отметил, что в ближайшее время возобновят деятельность санатории "Лунный камень" и "Обские зори", которые стали обсерваторами одними из первых

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Муниципальные санатории Новосибирска, ранее использовавшиеся для двухнедельной обсервации россиян, приезжающих из других стран, возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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"Есть пожелание областного штаба [по противодействию коронавирусной инфекции] с тем, чтобы зарезервировать на крайние случаи работу определенных площадей [внутри] наших муниципальных учреждений под обсерваторы, но при этом мы договорились, что все наши учреждения возвращаются к нормальной деятельности, потому что внештатная ситуация пройдет, а выпадающие доходы должны быть компенсированы", - сказал мэр.

Локоть упомянул два муниципальных санатория - "Лунный камень" и "Обские зори". Они одними из первых начали использоваться как обсерваторы. Они возобновляют хозяйственную деятельность в самое ближайшее время, добавил мэр.

Обсерваторы - оздоровительные учреждения, куда, согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, отправляют на карантин россиян, прибывающих из других стран. В Новосибирской области обязательная обсервация для приезжающих была отменена в июне.

Теги
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий ЕвгеньевичПандемия COVID-19
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