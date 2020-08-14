К уборке последствий разлива топлива в Норильске присоединились добровольцы ОНФ

"Команда "Молодежки ОНФ" будет работать в зоне чрезвычайной ситуации совместно и под руководством опытных морских спасателей и сотрудников МЧС в течение нескольких недель. А затем на смену им придет еще одна группа ребят. Работы будут продолжаться до глубокой осени. Они уже приступили к разборке старых бонов, впереди - помощь в разбрасывании сорбента, работы по смыву дизельного топлива с берегов", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Добровольцы со всей страны прилетели на Таймыр для уборки последствий аварии с разливом дизельного топлива, работы вместе с МЧС продолжатся до глубокой осени. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба "Молодежки ОНФ".

В сводном отряде молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из Амурской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Тульской и Саратовской областей, Забайкальского, Камчатского, Красноярского и Ставропольского краев, Ненецкого автономного округа, республик Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Крым, Тыва. На месте к отряду "Молодежки ОНФ" присоединились студенты Норильского индустриального института. Они будут работать по 12 часов, у них усиленное трехразовое питание.

"Мы поехали, потому что считаем важным сохранение природы нашей Арктики. А здесь, на Таймыре, ей нужно помочь как можно быстрее справиться с последствиями аварии. В нашей стране исторически сложилось так, что если где-то тяжело или плохо, то люди объединяются и вместе преодолевают сложности. Да, здесь нет людей, которые бы пострадали в результате катастрофы. Но есть птицы и животные, есть редкие растения и рыба в реках и озерах. Им тоже нужна наша защита и помощь. Поэтому мы здесь", - отметил участник команды "Молодежка ОНФ" из Ингушетии Хасан Юсупов.

В зоне ЧС в настоящее время в круглосуточном режиме работают служба морских спасателей и специалисты МЧС России. В пиковые дни ликвидации последствий аварии на площадке одновременно работали более 700 человек и более 300 единиц техники.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать. При этом компания подтвердила, что будет ликвидировать последствия аварии за свой счет.