В Сибири и Поволжье завершился основной этап двусторонних учений ЦВО

ТАСС, 14 августа. Военнослужащие 2-й и 41-й общевойсковых армии Центрального военного округа (ЦВО) справились с поставленными задачами в ходе крупнейших в этом году двусторонних учений, завершившихся в четырех регионах Сибири и Поволжья. Об этом сообщил в пятницу журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, подводя итоги учений.

"Более подробные итоги будут подведены позже, но сегодня могу сказать, что обе армии справились со всеми поставленными задачами, находятся в постоянной боевой готовности, регулярно наращивают и совершенствуют свой потенциал и способны гарантированно выполнить задачи в любых условиях обстановки по охране безопасности Российской Федерации в своих зонах ответственности", - отметил генерал-полковник.

Командующий добавил, что каждой из общевойсковых армий было отработано более 400 различных учебно-боевых задач. По итогам их выполнения штабом округа дана оценка командирам всех уровней.

"Особенностью [учений] стала отработка вопросов применения созданных группировок войск при вскрытии и отражении глобального удара условного противника, а также противодействия <...> созданием комплексной системы защиты с включением в нее сил и средств радиоэлектронной борьбы, разведки, противовоздушной обороны и дальнего огневого поражения", - пояснил Лапин.

Крупнейшие в этом году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники прошли с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья: в Оренбургской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Республике Тыва.

В отработке совместных практических действий были задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10" и "Элерон".