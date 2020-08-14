В Республике Алтай открыли уникальный спасательный центр МЧС

ТАСС, 14 августа. Уникальный по оснащению и функционалу спасательный центр открыли в Онгудайском районе Республики Алтай - до этого подобный был создан лишь в Крыму, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В селе Онгудай заместители министра МЧС России Андрей Гурович и Николай Гречушкин торжественно открыли новую крупнейшую в регионе пожарно-спасательную часть. В России сейчас таких всего два - в Крыму и в Республике Алтай. Часть предназначена не только для тушения пожаров, но и спасения людей на воде, в горах, в лесных массивах", - сообщает ведомство.

Новое здание пожарно-спасательной части включает пожарное депо на два выезда, отапливаемые боксы, учебный класс, вспомогательные помещения для обслуживания техники и хранения оборудования, комнату отдыха и приема пищи. Для боевой и спортивной подготовки созданы теплодымокамера, тренажерный комплекс с элементами психологической полосы, спортплощадка, учебно-тренировочная пожарная башня. Для выполнения основных функций в составе части находятся 59 человек и 16 единиц техники специального назначения. Новая федеральная пожарно-спасательная часть в селе Онгудай позволит повысить уровень пожарной безопасности района, где живут более 14 тыс. человек, причем 17 сел района находятся в зоне возможного перехода лесных пожаров. Также спасцентр позволит прикрыть более 200 км федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" с двумя сложными перевалами, оказывать помощь туристам, оперативно реагировать на ЧС в соседних районах и повысить эффективность поисково-спасательных работ с помощью, в том числе, беспилотников.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением порядка 220 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. проживают в единственном городе региона - Горно-Алтайске.