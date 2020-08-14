В Красноярске снизился уровень задымленности от лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 14 августа. Уровень задымленности в Красноярске, зафиксированный в начале недели из-за лесных пожаров, снизился. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

В начале недели в Красноярске фиксировалось превышение по содержанию мелкодисперсных частиц диаметром не более 10 микрометров (РМ10) и диаметром не более 2,5 микрометра (РМ2,5) в 2-3,1 раза от среднесуточных предельно допустимых концентраций.

"Сформировались метеорологические условия, способствовавшие снижению уровня задымленности от лесных пожаров - благоприятное направление ветра, кратковременные осадки", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в городе сохраняется "незначительное повышение гигиенических нормативов" по РМ10 до 1,2 среднесуточной предельно допустимой концентрации и по частицам РМ2,5 - 1,7 ПДК. По другим вредным веществам превышений не регистрировалось.

По оперативной информации Лесопожарного центра на утро 14 августа, на территории края действует 43 лесных пожара на общей площади 15,3 тыс. га. Возгорания зарегистрированы в Эвенкийском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском и Туруханском, Тюхтетском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

Летом прошлого года из-за крупных лесных пожаров в труднодоступных районах края в регионе вводился режим ЧС. Также в Красноярске и ряде других населенных пунктов летом прошлого года фиксировались сильные задымления.